Météo

Une perturbation peut en cacher une autre

A l’approche du pic de la saison cyclo-nique, les jours se suivent et se ressemblent au dessus de l’océan Atlantique.

Les îles du Nord étaient hier encore sous l’influence de la tempête tropicale Fred. Baptisée au cours de la nuit de mardi à mercredi, cette dernière progresse toujours en mer des Caraïbes mais les regards des météorologues se tournent déjà vers l’est. Une onde tropicale pourrait se renforcer dans les jours à venir estiment-ils. Ainsi « une dépression tropicale pourrait se former en début de semaine prochaine » alors que la perturbation se déplace à plus de 30 km/h en direction des îles des Antilles indique le National Hurricane Center. Les spécialistes estiment à 20% les probabilités d’un renforcement sous 48 heures et à 40 % sous 5 jours. A suivre..