météo : Reprise de l’activité cyclonique en Atlantique

A quelques jours du mois de septembre, historiquement le mois le plus actif de la saison cyclonique, l’activité bat son plein dans le bassin Atlantique mais aucune perturbation ne menace pour l’instant l’archipel des Antilles.

Trois perturbations évoluent actuellement dans le bassin Atlantique nord. L’une d’entre elles, située en mer des caraïbes (1) deviendra très probablement dans les heures à venir la tempête tropicale Ida, soit le 9ème système cyclonique nommé de la saison. Sa trajectoire pourrait emmener la perturbation à impacter la péninsule du Yucatán et l’ouest de l’île de Cuba en remontant vers le nord, avertissent les météorologues.

La seconde perturbation (2) évolue actuellement au nord de l’océan Atlantique et ne présente que peu de probabilité de développement en système cyclonique. Quelque soit son évolution dans les prochains jours, elle ne devrait pas concerner les terres habitées.

La dernière (3) est quant à elle située au cœur de l’océan Atlantique, à mi-chemin entre les côtes africaines et l’archipel des Antilles. L’onde tropicale évolue dans un environnement favorable à son développement et une dépression tropicale pourrait se former au cours du week-end. Elle présente 50% de probabilité de développement sous 5 jours informent les météorologues. Cependant selon les prévisionnistes, la perturbation devrait rapidement bifurquer au nord sans que son activité n’inquiète les îles de l’archipel Antillais.

Bilan de mi-saison

Depuis le mois de juin 2021, date à laquelle débute officiellement chaque année la saison cyclonique, 8 systèmes cycloniques ont été baptisés. Au nombre d’entre eux, les tempêtes tropicales Ana, Bill, Claudette, Dany et Fred. Pour l’heure seuls trois ouragans ont été enregistrés. Les ouragans de catégorie 1 Elsa et Henri, apparus respectivement le 2 juillet et le 21 août et l’ouragan majeur de catégorie 3 Grace qui a frappé le 21 août dernier les côtes mexicaines avec des vents allant jusqu’à 205 km/h.