METEO : Pleut-il plus que la normale ?

Nombreux sont celles et ceux à apprécier la végétation en ce moment, à commenter que «l’île est verte ». Il n’a en effet échappé à personne que les averses sont fréquentes et certaines relativement intenses. Mais pleut-il plus que la normale ?

Selon les relevés de Météo France, non, il ne pleut pas plus que la normale, le taux de précipitation est conforme à la saison. En octobre et en août, les quantités de pluie relevées correspondent aux moyennes : respectivement 85,4 et 155,8 mm de pluie tombés pour des normales de 86 et 158,4 mm.

En juillet, par contre, il a plu que deux fois plus que la normale, soit 142,1 mm. Et en septembre, c’est l’inverse : 60 mm alors que les normales sont de 106,9 mm.

Durant les quinze premiers jours de novembre, le taux de précipitation est de 91,3 mm. Le taux moyen pour ce mois est de 152,7 mm.

Pour les prochains mois, Météo France rapporte que les modèles de prévision saisonnière prévoient une accentuation du phénomène La-Nina dans le Pacifique avec une pluviométrie proche des normales sur les Antilles mais légèrement supérieure en Guyane. «La saison des pluies se termine et la phase de transition vers la saison sèche va s’installer. La pluviométrie va donc décliner et devrait être proche des normes saisonnières. Néanmoins en cas de situation perturbée, comme c’est souvent le cas en novembre, les pluies pourraient être ponctuellement très marquées, en raison des ascendances. Par conséquent, la tendance pluviométrique pour les 3 prochains mois pourrait être légèrement excédentaire (davantage de probabilité vers la Guadeloupe), sinon proche des normes de saison. Les températures, quant à elles, ne devraient pas trop dépasser les normales (davantage les minimales que les maximales) », indique Météo France. (soualigapost.com)