METEO: ECOLES FERMEES ET VIGILANCE MAINTENUE

samedi 5 novembre. Sur les 24 dernières heures, on relève des niveaux de précipitations à 131 mm à Marigot et 26 mm à la station météo de Gustavia. En fin de journée et début de nuit, des précipitations fortes sur un temps cours ont en particulier entraîné une montée du niveau des eaux sur certaines zones de Saint-Martin.

Conformément aux prévisions de Météo France, les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont concernées par des orages et des fortes pluies depuis le

Si les précipitations de l’après-midi se sont avérées moins importantes qu’envisagées par Météo-France, la zone du nord des Antilles autour de Saint-Martin et Saint-Barthélemy reste actuellement marquée par la présence de phénomènes orageux importants. Le risque de fortes précipitations, possiblement du même niveau que la nuit dernière, reste élevé à partir de la fin de journée (17/18h) et durant la nuit prochaine. Et si une amélioration est prévue durant la journée de lundi, des précipitations importantes peuvent également se produire durant la matinée. Malgré des accalmies temporaires, la

En conséquence des précipitations de la nuit du 5 au 6 novembre et possiblement des intempéries de la nuit du 6 au 7 novembre, et après un échange avec le Vice-Recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les représentants des deux Collectivités,

Monsieur le Préfet a pris ce jour un arrêté de fermeture des établissements scolaires à Saint-Martin le lundi 7 novembre