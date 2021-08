Météo : Deux ondes tropicales traversent l’Atlantique

La saison cyclonique connaît un regain d’activité en ce début du mois d’août. Deux ondes tropicales sont actuellement sous la surveillance des météorologues du National Hurricane Center. Elles pourraient intéresser les Antilles la semaine prochaine.

De nombreuses incertitudes planent encore quant à l’évolution de deux ondes tropicales, observées à la loupe depuis 48 heures par les spécialistes du National Hurricane Center (NHC).

La première s’apprête à quitter les côtes africaines et génère des orages et des averses sur une zone étendue. L’onde tropicale devrait quitter la côte ouest africaine plus tard dans la journée. « Les conditions environnementales semblent quelque peu propices à un développement, et une dépression tropicale pourrait se former d’ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine alors que le système se déplace vers l’ouest vers l’ouest-nord-ouest à environ 25 km/h » renseigne le NHC. Les météorologues estiment à 60% les probabilités d’un renforcement du système au cours des cinq prochains jours.

La seconde, plus proche, concernera les Antilles en début de semaine prochaine mais les probabilités que l’onde tropicale se développe en système cyclonique sont faibles, de l’ordre de 20% sous cinq jours informe le NHC.

Les populations concernées par le risque cyclonique sont invitées à suivre l’évolution de ces phénomènes