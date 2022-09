METEO / Dépression tropicale : de fortes pluies ne sont pas à exclure ces prochains jours

La dépression tropicale N° 7 qui fait suite à l’onde tropicale suivie ces derniers jours est située à environ 1000 km à l’Est de l’arc des Antilles. Elle se déplace à 22km/h et devrait conserver cette trajectoire dans les prochains jours selon Météo France, précise Météo France.

« Elle devrait impacter le nord de l’Arc antillais entre vendredi et samedi à proximité de Antigua et Barbuda. De fortes précipitations orageuses y sont attendues avec un renforcement des vents jusqu’à 95 km/h et de l’état de la mer jusqu’à 3m50 », prévient Météo France.

Le NHC estime que le système puisse devenir une tempête tropicale baptisée Fiona et impacter les îles vierges et Puerto Rico.

Saint-Martin se trouve également au centre du cône de trajectoire possible du NHC.

De fortes précipitations orageuses y sont attendues avec un renforcement des vents. A surveiller. _AF

