Mesures sanitaires : Le ministère des Outre-mer rappelle l’obligation de réaliser un test Covid-19 dans les 72h avant de se rendre dans un territoire ultramarin depuis l’Hexagone

Afin de limiter la circulation du virus, il est obligatoire depuis juillet 2020 de présenter le résultat d’un test Covid-19 négatif, réalisé dans les 72h avant le départ, pour les déplacements de l’Hexagone vers les Outre-mer. Alors que la saison touristique débute en Outre-mer, le ministère des Outre-mer rappelle cette obligation : les contrôles seront systématiques pour s’assurer qu’elle est bien respectée.

Le test négatif qui doit être présenté à l’embarquement des vols vers les Outre-mer doit être de préférence un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, ou à défaut un test antigénique négatif, sensible au variant VUI-2020-12-01 du virus SARS-CoV-2 (précision apportée par le décret du 23 décembre 2020), dont la liste a été publiée sur le site du ministère français des Solidarités et de la Santé.

Le décret du 23 décembre permet de tenir compte du développement très rapide au Royaume-Uni de ce variant.

Pour prendre son avion en toute sérénité, la recommandation est de venir dans la mesure du possible à l’aéroport en étant déjà en possession de son test RT-PCR ou antigénique sensible au variant VUI-2020-12-01 réalisé en ville.

Des centres de dépistage permettent d’effectuer son test directement à l’aéroport de Paris-Orly ou de Paris-Charles de Gaulle, mais il est obligatoire de prendre rendez-vous en ligne, et pour ceux qui sont dans cette obligation de faire le dépistage à l’aéroport le jour même du vol, il est recommandé de compter 2 heures entre l’arrivée au centre de dépistage et la remise du résultat (pour plus d’informations, consultez la page dédiée sur le site de Paris Aéroport).

Par ailleurs, le ministère des Outre-mer invite les personnes souhaitant se rendre dans un territoire ultramarin à se renseigner en amont sur le site internet de la préfecture ou du haut-commissariat sur les restrictions sur place afin de lutter contre l’épidémie de la Covid-19.