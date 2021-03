Mesures sanitaires Covid-19 : Neuf établissements fermés temporairement depuis le début de l’année

Les deux derniers arrêtés préfectoraux portant fermeture administrative temporaire d’un débit de boissons ont été pris le 9 mars. Depuis le début de l’année, le préfet a pris neuf décisions similaires ; neuf établissements – quatre situés à Saint-Barth et cinq à Saint-Martin- ont été fermés temporairement car ils ne respectaient pas le protocole sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

«Le respect strict des protocoles sanitaires dans l’exercice professionnel et dans tous les établissements recevant du public est obligatoire. Les protocoles particuliers prévus dans les bars, les restaurants et les hôtels continuent de s’appliquer dans le strict respect du protocole sanitaire renforcé», rappelle la préfecture dans un communiqué de presse. Et de préciser : tout comme en Guadeloupe, «les restaurants sont autorisés à ouvrir jusqu’à minuit tous les soirs de la semaine. Aucun client ne pourra être présent au-delà de cet horaire. Les bars ne sont pas autorisés à ouvrir. La vente de boissons alcoolisées à emporter par les bars et restaurants est également interdite. Les établissements qui disposent d’activités de bar et de restauration, sont autorisés à assurer uniquement leur activité de restauration. Ainsi, les restaurants et tous les établissements assurant une activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public» à la condition de respecter les gestes barrières et autres consignes.

Parmi ces consignes, les chaises de tables différentes doivent être espacées de deux mètres, le personnel en salle, à la réception et en cuisine doit porter un masque de même que les clients lorsqu’ils entrent et se déplacent dans le restaurant jusqu’au service du premier plat et entre les services. Il est aussi demandé aux restaurateurs de prendre les coordonnées des clients afin de pouvoir les mettre à disposition de l’ARS pour l’investigation en cas de contact-tracing ; ces données devront être détruites au bout de 14 jours. L’ensemble des mesures à respecter est détaillé sur le site de la préfecture de Guadeloupe.

Les discothèques (établissements de type P) ne sont pas autorisées à rouvrir. En cas d’ouverture des activités de danse en dépit de cette interdiction, le gérant s’expose à une amende de 135 € par client, à une fermeture administrative temporaire ou définitive. Chaque client est susceptible d’être également verbalisé (135 € d’amende).

Enfin, concernant les manifestations festives, ouvertes au public, d’accès payant, gratuit ou privé, elles sont tenues de respecter les mêmes obligations relatives à la sortie de l’état d’urgence sanitaire que les rassemblements, réunions et activités ordinaires (déclaration préalable indiquant les mesures sanitaires mises en œuvre est consultable sur le site de la préfecture de Saint-Martin).

Depuis, le 1er septembre 2020, quatorze établissements recevant du public à Saint-Martin et Saint-Barth ont fait l’objet d’une fermeture administrative allant jusqu’à six mois ; dix-sept ont été mis en demeure. La gendarmerie continuera à procéder aux contrôles, dans ce cadre, afin de vérifier l’application des mesures en vigueur, indique la préfecture.