MÉDAILLES : Deux femmes d’exception décorées avant le départ du préfet Berton

Mercredi 5 février dernier, lors de son pot de départ, le préfet Vincent Berton a tenu à rendre hommage à deux Saint-Martinoises remarquables en leur remettant des distinctions honorifiques.

Évelyne Fleming, figure incontournable du monde artistique et éducatif, a été décorée de la Légion d’honneur pour son engagement en faveur de la jeunesse et de la culture.

Son travail à travers la danse, le chant et le théâtre a contribué à diffuser les valeurs de la République et de la laïcité sur le territoire.

Sonia Roy-Belleplaine, écrivaine, poétesse et artiste peintre, a reçu le titre de chevalier de l’Ordre national du Mérite. Son talent et son engagement auprès de toutes les générations, notamment dans les écoles et quartiers défavorisés ainsi qu’à Bethany Home, ont été salués.

Après avoir récité un poème en l’honneur du préfet, elle lui a adressé ces mots : « You will always remain a child of this country ».

Dans un discours empreint d’émotion, Vincent Berton a exprimé sa profonde gratitude envers Saint-Martin, soulignant l’identité singulière du territoire et l’esprit de solidarité de ses habitants. _Vx

