MARTINIQUE : Accueil de renfort pour gérer la situation sanitaire dans des casernes de pompiers

Les casernes de pompiers de Rivière-Salée et du Robert servent désormais à recevoir et les personnes venues aider aux interventions Covid. Une réorganisation possible grâce aux volontaires venus de l’Hexagone.

Plusieurs centaines de personnes, soignants et sapeurs-pompiers sont arrivés ce week end encore.Tout comme les soldats du feu qui prêtent main-forte aux voisins européens sur le front des incendies, d’autres apportent leur soutien aux Antilles dans la lutte contre la pandémie.

Mais la Martinique est encore loin d’apercevoir le bout du tunnel. Sous confinement strict, le département d’Outre-mer connaît une « relative stabilisation » de l’épidémie, mais le taux d’incidence reste très élevé, autour de 1 200 cas pour 100 000 habitants.

Le directeur de l’ARS de l’île, Jérôme Viguier, parle d’une situation «extrêmement tendue» et estime que de nouveaux renforts vont être nécessaires pour juguler cette vague de contamination incontrôlable. «D’autant qu’on voit arriver des formes de Covid chez l’enfant qu’on n’avait pas jusqu’à maintenant».