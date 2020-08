Marriott à la Baie Nettlé : l’État appuie mais…

Dans un communiqué de presse envoyé ce mardi 11 août aux rédactions de la presse locale, l’Etat, par l’intermédiaire de la Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, précise qu’il travaille pour le bon aboutissement du projet d’Hôtel Marriott à la Baie Nettlé mais rappelle que celui-ci devra être compatible avec le plan de prévention des risques naturels

Retrouvez l’intégralité du communiqué de la Préfecture ci-dessous

“Par voie de communiqué de presse, le groupe Harmony Promotion annonce la création d’un complexe hôtelier à la baie Nettlé. Dans le développement ci-dessous, la préfecture souhaite y apporter quelques compléments et précisions.

De façon constante, la position des services de l’État est de favoriser l’émergence de projets qui constituent pour le territoire une opportunité de développement économique.

A ce stade, et s’agissant du projet de construction et d’investissement d’un complexe hôtelier, l’État et ses représentants n’ont pas la possibilité de donner des assurances tant que le projet n’aura pas été déposé pour instruction auprès de la Collectivité, compétente en matière d’urbanisme.

L’État a rappelé lors des différents échanges tenus avec le porteur de projet depuis septembre 2019, la nécessité d’intégrer, dès la conception, la gestion des risques et notamment la compatibilité avec le plan de prévention des risques naturels.

Des recommandations ont été formulées, de nature à réduire la vulnérabilité des constructions et l’exposition des personnes. Des évolutions importantes ont été constatées au fil des différentes versions qui laissent augurer de la réalisation d’un projet responsable.

Dans ce cadre et, s’agissant des parties situées en zone à risque submersion marine et choc des vagues nous rappelons que la constructibilité reste subordonnée à la démonstration, par la production d’études techniques notamment, de la prise en compte de cet aléa au stade initial du projet et lors de son exploitation future.

Parfaitement conscient des enjeux économiques, touristiques et d’emplois, garant de la sécurité des personnes et des biens, l’État travaille pour le bon aboutissement de ce projet dans le respect des codes et réglementations en vigueur.”

NDLR: Souhaitons que ce projet sera mené à son terme au plus vite en collant aux normes de sécurité, il en va de l’avenir de Saint-Martin et de sa stabilité.