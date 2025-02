MARINA ROYALE : Commerçants et restaurateurs réclament une action concrète contre l’insécurité

Entretien, sécurité, délinquance, les professionnels de la Marina Port La Royale ont convié la presse hier pour faire le point sur la situation actuelle.

Les restaurateurs et commerçants se sont réunis au restaurant « L’Essentiel » afin de faire connaître leurs doléances à la population et à la Collectivité, en charge de l’entretien de la Marina Royale.

Yann Lecam, Président de l’Association des Commerçants et Restaurateurs de Marigot (AEC), et Nadège, gérante d’un restaurant de la Marina Royale, se sont livrés à cœur ouvert face à la presse. « Depuis 7 ans, l’AEC œuvre pour redonner vie à la Marina Royale et au centre-ville. Mais aujourd’hui, l’insécurité menace les efforts entrepris » déclare Yann Lecam. Cette déclaration fait suite aux deux braquages de restaurant commis vendredi 14 février dernier, en plein service du soir. Face à cette vague de délits qui frappe à la fois habitants, touristes et commerçants, il tire la sonnette d’alarme : « L’inaction ne coûte pas seulement aux commerçants, elle coûte à tous ».

Nadège renchérit : « Nous sommes à bout. L’insécurité n’est qu’un pan de la situation actuelle, qui est aggravée par le manque d’entretien de la Marina et l’inaction face à son délabrement. Ce sont les restaurateurs qui nettoient eux-mêmes la marina et éclairent les lieux de passage. Des appels à la Collectivité et aux autorités compétentes ont pourtant été passés à de multiples reprises, sans suite ».

Ceux qui font vivre Marigot attendent donc mobilisation et actions concrètes de la part des officiels. _LA

