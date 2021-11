Marche contre les violences sexistes & sexuelles : Une vague violette a traversé Marigot !

Une centaine de citoyens.nes ont répondu à l’appel du collectif « NousToutesSXM » le samedi 20 novembre dernier pour dire NON à la violence sous toutes ses formes!

Une marche inclusive, familiale et fédératrice

Cette marche pacifique a permis à la population de se retrouver dans un « safe space » où chacun.e a pu exprimer son indignation quant à l’omniprésence et la banalisation de la violence sur le territoire. La mixité au sein des manifestants.tes était le reflet de la diversité qui symbolise notre île mais surtout d’un désir commun de vivre ensemble à l’abri des violences.

Education, prévention, information

A travers un circuit qui retrace le parcours des victimes (lorsqu’elles osent parler), les manifestants ont rencontré les associations qui les accompagnent et ont découvert les dispositifs mis à disposition de celles et ceux qui souhaitent être protégé.e.s lors de situations d’urgence pour ensuite se reconstruire. « Le chemin de la reconstruction est long mais nous devenons des survivants.tes ! » déclare une manifestante au cours d’un témoignage puissant et chargé d’émotions.

Merci à tous.tes !

Merci aux manifestants.tes, jeunes et moins jeunes, pour leur investissement et leur participation au bon déroulé de l’évènement.

Le collectif « NousToutes SXM » remercie les associations Trait d’Union, Le Manteau de St-Martin, la Croix-Rouge ainsi que la Gendarmerie pour leur accueil chaleureux et leur engagement auprès des victimes, ainsi que la Préfecture et les services de Gendarmerie grâce auxquels nous avons pu marcher en toute sécurité.

Un grand merci à l’association WallArt SXM et l’artiste Lily Hinckfoot @Lilysnotanartist pour la fresque colorée et engagée qui immortalise notre message dans l’espace public !

Nous souhaitons également remercier les associations Safe SXM et Safe Haven du côté hollandais pour leur soutien à cette marche et témoigner de notre solidarité pour leur travail de l’autre côté de la frontière.

Vous aussi rejoignez le mouvement !

Le collectif « Nous Toutes SXM » invite celles et ceux qui souhaitent rejoindre le collectif, à venir se renseigner sur les missions et les différents axes d’action sur le territoire, date et lieu à déterminer.

Infos sur FB/IG @NousToutesSXM