SEMAINE BLEUE : Marche Bleue et ambiance de fête à Quartier d’Orléans

Peu avant la clôture de l’action de Sem Ta Route, la musique se faisait déjà entendre au stade, de l’autre côté de la route à Quartier d’Orléans.

L’ambiance avait clairement monté d’un cran au stade Thelbert Carti pour les célébrations de la Semaine Bleue dont le programme est chargé tout au long de la semaine. Ce mercredi 5 octobre, les personnes âgées ont pu profiter à nouveau des stands d’information, animations, poèmes et discours dans le cadre de la Semaine Bleue qui met à l’honneur les troisième et quatrième générations. Des séniors de Quartier d’Orléans, des résidents de l’Ehpad Bethany Home dont la présidente était présente et d’autres personnes âgées des quartiers alentour se sont retrouvés pour effectuer la marche bleue autour du stade, occupé par les footballeurs en herbe en plein entrainement qui n’ont pas manqué de se joindre à la marche créant ainsi une complicité intergénérationnelle belle à observer. Chaque senior a marché avec un enfant qui le soutenait dans l’effort par le bras ou main dans la main. Les sourires n’ont pas décollé des visages de toutes et tous. Après le tour du stade, retour sur le parking où les stands de la Semaine Bleue avaient pris place, informant sur les activités physiques adaptées, la nutrition saine ou l’importance du suivi des pathologies comme le diabète ou l’hypertension artérielle avec l’association Saint Martin Santé. Le groupe Bottle Neck Crew lancé par le maître de cérémonie Ricky The Fox a transformé le parking du stade de Quartier d’Orléans en véritable piste de danse où les personnes âgées et les enfants ont dansé en riant prouvant une nouvelle fois à quel point la musique et le lien social peuvent avoir un pouvoir illimité sur le bien-être. Pur moment de bonheur en ce milieu de Semaine Bleue ! _Vx

