Manela Dumoulin, Elizabeth Paka-Joan-Pierre et Titianna Charville de la classe 3ème Tourisme du collège Soualiga à l’honneur !

Trois élèves de la classe 3ème Tourisme du collège Soualiga se sont distingués de leurs camarades en présentant leurs travaux lors de l’évaluation annuelle de fin de 3ème.

Manela Dumoulin et Elizabeth Paka-Joan-Pierre ont rédigé individuellement, en français, un récit fantastique illustré mettant en scène un personnage principal, Swali la mangouste et divers protagonistes. Happés par la narration, les lecteurs sont immédiatement transportés sur l’île paradisiaque de Saint-Martin qu’ils découvrent à partir d’un support original et captivant. Toutefois, c’est Titianna Charville qui a volé la vedette à ses pairs par la rédaction et l’illustration d’une nouvelle rédigée entièrement en anglais et intitulée « A Swaligan tale ».

Une visite guidée de Saint-Martin sur fond de scène d’épouvante mêlant réalité et fiction relate un fait culturel « Horrible jumbies and scary ghosts ».

La plume de Titianna Charville ne laisse aucun doute sur ses compétences, compétences dignes d’une écrivaine déjà affirmée n’attendant qu’à être confirmée.

M. Jean-Luc Frigo a salué la voie de l’excellence prise par les trois jeunes filles ce qui faisait de lui un principal comblé et n’a pas manqué d’insister sur le champ des possibles s’ouvrant à elles.

Un grand Bravo aux élèves de tourisme et à leur professeur, Jérémie Huot !

