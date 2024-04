Mad Events : Kalash en exclusivité au Coco Beach

Qu’on se le dise, dimanche prochain, 14 avril 2024, le Coco Beach à la Baie Orientale va être pris d’assaut pour la Beach Party inédite organisée par Mad Events avec en haut de l’affiche, la star internationale Kalash dont le public saint-martinois raffole.

Expérience mémorable garantie, comme à chaque évènement porté par Yohan et Thomas de Mad Events. Ce n’est pas la première fois que Mad Events et Kalash collaborent ensemble, on se souvient du show exceptionnel de l’artiste en août 2023 au Boho et la Beach Party de ce dimanche au Coco Beach promet de marquer les esprits. L’évènement dont les préventes Early Birds à 30€ ont été vendues en une journée débutera à 16h sur la plage de la Baie Orientale. Préparez-vous pour une expérience musicale unique en son genre, Kalash étant connu et reconnu pour ses performances scéniques d’exception, l’excitation est déjà palpable sur le territoire. Artiste de renommée mondiale, Kalash revient cette fois-ci pour présenter ses derniers hits avec la ferme intention de mettre le feu à la scène du Coco Beach en interprétant également ses grands classiques. Mad Events reste fidèle à son format musical ouvert qui a charmé le public de Saint-Martin avec des shows au fil de la journée et une atmosphère envoûtante. Cet évènement exclusif qui combine l’organisation impeccable de Mad Events, la musique plébiscitée de Kalash et le cadre paradisiaque du Coco Beach s’annonce comme l’un des temps forts de l’année, recette parfaite pour une Beach Party incomparable. Outre le spectacle sensationnel promis par Kalash, une sélection prodigieuse de DJs s’ajoute à la programmation pour vous faire danser jusqu’à 22h : Alex at Lunch Time, The Edge, Classy D, Maestro, Wiwi, Big Boss et le formidable DJ Killerz en invité spécial. Les tickets sont disponibles en ligne sur Sparta (billet régulier à 40€ ou plus sur place le jour même) ou dans divers points de vente autorisés : Coco Beach, Buzz (Hope Estate), Baguetelle (Jordan Village) et Nova Bar (Simpson Bay). Sponsorisée par Carribean Liquors International (CLT), Radio Transat, Dauphin Telecom, Chef Foini et Lunissa, la Beach Party Mad Events/Kalash/Coco Beach de ce dimanche est déjà victime de son succès en affichant presque complet sur les tables VIP disponibles. Ne tardez pas à vous munir de votre ticket d’entrée pour faire partie de cette aventure sans précédent. _Vx

Infos et réservations VIP : +590 690 76 01 53

Instagram : madevents.sxm

Billetterie en ligne Sparta : https://t.ly/lRY2J

