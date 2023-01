Lutte contre la délinquance : « Les moyens seront renforcés en 2023 »

Comme annoncé dans notre édition du mercredi 25 janvier dernier, les chiffres liés à la délinquance pour l’année 2022 ont été communiqués lors d’une conférence de presse par Vincent Berton, Préfet délégué des Îles du Nord. Ce dernier a pour volonté de renforcer les moyens déployés sur le territoire en termes de sécurité.

Après avoir qualifié l’année 2022 comme une année en demi-teinte, Monsieur le Préfet, accompagné du Procureur de la République de Basse-Terre ainsi que des représentants de la gendarmerie, de la police territoriale et de la douane, est revenu sur les mesures mises en place l’année dernière pour lutter contre la délinquance en dévoilant également les nouveaux moyens déployés en 2023. Le renfort des moyens des services de sécurité concerne tout d’abord les douaniers : trois agents supplémentaires permettront d’augmenter le nombre de contrôles au port et à l’aéroport. Si le travail sur le terrain des forces de l’ordre a été plus concentré en 2022, Vincent Berton a pour volonté de le développer davantage avec des détachements à pieds dans des plages horaires moins prévisibles afin de briser la routine. La présence d’une brigade de gendarmerie à Quartier d’Orléans reste une priorité pour l’homme politique : « cela suit un modèle de vie, une brigade de gendarmerie doit se trouver au cœur du quartier pour plus d’efficacité ». La création d’une brigade territoriale, qui n’est certes pas encore acquise, s’inscrit également au programme de 2023. Vincent Berton a tenu à saluer le travail des forces de l’ordre dont les patrouilles conjointes ont montré des résultats probants. La collaboration approfondie entre la gendarmerie et la police de la partie hollandaise (KPSM) a permis une meilleure gestion des forces de l’ordre, Vincent Berton entend intensifier ce partenariat entre les deux parties de l’île avec la création d’un centre de coopération sécurité en 2023. L’implication des services administratifs dans les contrôles a été abordé lors des orientations pour cette nouvelle année, comme le comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF). Autre mesure récemment réactivée et saluée par Monsieur le Préfet, le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) dont le travail sur le terrain est primordial grâce à la démarche de la Collectivité. La prévention reste, pour les officiels, une solution majeure au problème de la délinquance et de l’insécurité. Afin de contrer le facteur de désœuvrement des jeunes, sentiment désespéré qui pousse à commettre des méfaits, des actions de prévention seront organisées au sein des établissements scolaires en partenariat avec l’éducation nationale pour sensibiliser les jeunes à la gravité des faits de délinquance et sur les questions de sécurité routière. Le dossier de la remise d’un éclairage extérieur efficace et de la vidéo-protection sur la voie publique reste au haut de la pile des préoccupations du préfet.

En conclusion, Vincent Berton a salué l’engagement des forces de l’ordre de Saint-Martin, leur abnégation, leur courage remarquable dans un contexte criminogène complexe. En 2022, 27 agents ont été blessés dans l’exercice de leur fonction. La sécurité a un coût humain qu’il ne faut pas oublier. _Vx

