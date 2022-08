L’Université du Colorado prévoit toujours une saison cyclonique plus active que la normale

En début de semaine, l’Université du Colorado a mis à jour et confirmé ses prévisions pour la saison cyclonique 2022 qui s’annonce plus active que la normale.

On attend donc 18 tempêtes tropicales contre 14 normalement ; huit ouragans alors que la normale est de 7 ; et quatre ouragans intenses pour trois normalement.

« Nous entrons tout juste dans le pic de saison pour le développement d’ouragan, d’août à octobre, et prévoyons plus de tempêtes », a déclaré Rick Spinard, membre du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Pour l’instant, trois tempêtes ont été nommées mais aucun cyclone. Le mois de juillet a été plutôt sec avec des brumes des sables, ce qui ne favorise pas la formation de phénomènes. Mais des ondes tropicales venues d’Afrique vont modifier les conditions météorologiques. L’activité cyclonique pourrait donc augmenter petit à petit d’ici la fin du mois. Pour l’heure, les prévisions n’annoncent aucun phénomène à surveiller. _Pc

