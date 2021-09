Louis Mussington guéri de la covid-19 : « j’ai réalisé que je pouvais mourir »

Louis Mussington, le leader du MJP et conseiller territorial, a été contaminé le mois dernier par la covid-19. Il a été hospitalisé et a été déclaré guéri. Mercredi dernier, il s’est exprimé à la radio pour raconter son expérience de la maladie.

«Vous ne m’avez pas entendu car j’étais entre l’hôpital et chez moi en train de lutter contre la covid», a-t-il confié en préambule. «Le virus m’a mis à plat», a répété à deux reprises Louis Mussington en insistant sur «la force du virus» et sa capacité «à affecter [notre] système et à vous tuer». Et d’avouer : «pour la première fois de ma vie – j’ai bientôt 60 ans – j’ai compris, oui, que je pouvais mourir.»

En moins de 10 minutes, Louis Mussington a répété cinq fois que «le virus tuait les gens ». «C’est une réalité aujourd’hui, le virus tue les gens… J’aurais pu mourir… Le virus nous tue et il n’y a pas de discrimination. Nous perdons des proches, des amis…», veut-il faire comprendre à la population. Aussi Louis Mussington appelle-t-il les Saint-Martinois à en prendre conscience et «à se protéger». «Vous devez vous protéger, mais je ne vais pas vous dire de vous faire vacciner ou non, c’est à vous de décider de la manière dont vous allez vous protéger», a-t-il déclaré.

Au sujet de la vaccination, il a confié que c’est un moyen que lui et sa famille considèrent et qu’ils vont réfléchir ensemble. «C’est une décision personnelle, familiale », convient-il.

Enfin, Louis Mussington a demandé à la population de respecter les mesures sanitaires, de porter un masque, de se désinfecter les mains régulièrement et de ne pas sortir s’il n’y avait pas d’urgence. (soualigapost.com)