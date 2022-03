Louis Mussington a multiplié par 3,2 son score en 10 ans

Le Rassemblement Saint-Martinois (RSM) et la Team Gibbs sont au coude à coude à l’issue du premier tour des élections territoriales. La liste de Louis Mussington devance celle de Daniel Gibbs de seulement 54 voix.

Dans deux bureaux de vote – les 11 et 12 – les deux listes ont obtenu le même résultat : 93 et 101 voix chacune. Le RSM a obtenu plus de voix que la Team Gibbs dans 14 bureaux sur 19.

C’est la troisième fois que Louis Mussington se présente tête de liste ; en 2012 il avait conduit le MAP, en 2017 le MJP. Il y a cinq ans, il avait fusionné avec la liste Generation Hope de Jules Charville et leur Alliance était arrivée en deuxième position et avait obtenu quatre sièges sur vingt-trois au conseil territorial.

En dix ans, Louis Mussington a multiplié par 3,17 son score au premier tour des élections. En 2012, il avait récolté 670 voix et dimanche il en a obtenu 2 128, soit 1 458 de plus.

Par rapport à 2017, Louis Mussington progresse de 85 % avec 976 votes supplémentaires.

Jules Charville affiche aussi une nette progression puisqu’il a doublé son score, passant de 724 voix en 2017 (première année où il se présente tête de liste) à 1 465 voix cette année.

En revanche, la Team Gibbs s’inscrit dans une tendance inverse. Il s’agit également des troisièmes élections auxquelles Daniel Gibbs se présente tête de liste et il a enregistré dimanche ses plus mauvais résultats au premier tour : la liste a récolté 2 074 voix, soit 815 de moins qu’en 2012.

Comparativement à 2017, l’écart est encore plus grand avec 2 003 voix en moins, dimanche la Team Gibbs a réalisé 50 % de son score de 2017. Il y a cinq ans, Daniel Gibbs avait récolté 4 077 suffrages dès le premier tour, il s’agissait du meilleur score réalisé par un candidat depuis 2007 ; en 2012, le RRR mené par Alain Richardson avait obtenu 3 077 voix.

