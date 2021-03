Lotery Farm : Un beau spectacle de danse organisé pour les enfants des résidences de la Semsamar

C’est en pleine symbiose avec la nature et dans le cadre verdoyant de la Loterie Farm que de nombreux enfants des résidences de la Semsamar ont été conviés à participer à une manifestation placée sous le signe de la culture locale et de la convivialité.

Nichée au cœur d’une magnifique forêt tropicale, la Loterie Farm est aujourd’hui un véritable joyau tropical où espèces végétales et animales sont répertoriées et précieusement protégées. L’occasion pour de nombreux enfants saint-martinois d’apprécier samedi dernier ce bel écrin de verdure exotique.

« Cette belle journée est destinée aux enfants des résidences de la Sensamar, en provenance des quartiers de Quartier d’Orléans, Concordia et d’Agrément », souligne Yawo Nyuiadzi, Président Directeur Général de la Semsamar. « En raison des mesures sanitaires, nous avons été obligés d’organiser cette manifestation dans un lieu ouvert. Quoi de mieux que le cadre magnifique de la Lotery Farm ! Notre souhait est de faire partager la culture locale avec les enfants. D’où l’idée d’organiser un spectacle de danse et de susciter pourquoi pas des vocations chez les jeunes. La culture fait partie intégrante de l’épanouissement d’une personne. Quelqu’un d’épanoui a confiance en lui et est à l’aise avec les gens qui l’entourent. La personne épanouie se connaît elle-même. Elle sait s’affirmer face aux autres.

Pour les enfants, il est important de leur donner une vision d’optimisme pour la construction de leur vie à venir », conclut Yawo Nyuiadzi.

Plus de 50 enfants ont ainsi été conviés à participer sur scène à différents spectacles de danse orchestrés par la très dynamique association de Concordia, K’Rib Events toujours prête avec K’Rib K’ Dance d’organiser des événements socioculturels sur l’île.

Celui de samedi a encore connu un franc et net succès populaire. A la plus grande joie des organisateurs, des parents et des… enfants. Bravo à tous ! _AF