LONGE CÔTE : JLCA défend les couleurs de Saint-Martin en Martinique

Le 2e Open International d’Aqua Walking de Martinique aura lieu les 22 et 23 février prochains à la Pointe Marin, Sainte-Anne. Il réunira plus de 120 compétiteurs des Caraïbes, de la Méditerranée et de l’Atlantique.

Le club JLCA, seul représentant de Saint-Martin et premier des Antilles, alignera six compétiteurs : Dominique Balet, Cindy Kuhry, Christine et Yannik Le Bot, Nadine Y Mung et Delphine Capron.

Le samedi, ils disputeront plusieurs épreuves, dont le 50 mètres pagaie solo, le 400 mètres en binôme et le relais 50 mètres. Cindy Kuhry concourra aussi au 200 mètres solo.

Le dimanche, Yannik, Cindy, Christine et Dominique s’attaqueront au trail-longe-côte, une épreuve exigeante combinant 500 m de Longe Côte et 1080 m de course à pied, à répéter quatre fois.

Après une participation modeste en 2024 avec seulement deux athlètes, JLCA se renforce cette année et ambitionne de représenter fièrement Saint-Martin.

Grâce au soutien de la Collectivité de Saint-Martin, ce déplacement vise aussi à promouvoir le Longe-Côte sur l’île, où la discipline compte une cinquantaine d’adhérents.

Bonne chance à l’équipe de Saint-Martin ! _Vx

Infos : 06 90 54 06 06 – jlcantilles@gmail.com

