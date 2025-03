LONGE CÔTE : Belles performances de JLCA à l’Open International d’Aqua Walking de Martinique !

L’équipe JLCA termine sur la 3ème marche du podium du relais en équipe et Delphine Capron décroche sa qualification pour les Championnats de France. Les six compétiteurs de Saint Martin ont réalisé de belles performances durant les deux journées de compétitions du 2e Open International d’Aqua Walking de Martinique.

Pour cette seconde compétition dans l’histoire du club, l’équipe de JLCA était confrontée aux meilleurs clubs des Antilles et de l’Hexagone. Pour les compétiteurs de JCLA c’était une première en compétition. Les résultats, tant en équipe qu’en individuel, marquent une nette progression du club et permettent d’envisager d’accéder prochainement à d’autres challenges d’envergure, d’autant que le club compte de plus en plus d’adhérents, dont certains devraient réserver de belles surprises.

Les épreuves de Longe Côte se déroulaient le samedi 22 février sur la plage de Pointe Marin, suivie le dimanche 23 février par le Trail Longe-Côte. 117 pratiquants de Longe-Côte de la zone caraïbe, mais également des côtes méditerranéennes et atlantiques de l’Hexagone étaient présent pour cette seconde édition.

1re sélection pour le Championnat de France de Longe-Côte

Les épreuves de l’Open étaient, pour la première fois cette année, qualifiantes pour le Championnat de France qui se déroulera les 7 et 8 juin prochains à Sète dans l’Hérault. Delphine Capron, qui participait dans la catégorie sénior (18-39 ans) à sa première compétition Longe-Côte sur le 50m pagaie solo, le 400 m binôme et le relais en équipe par région, a décroché sa qualification. Récente détentrice du Brevet Fédéral Longe Côte, Delphine est coach au sein de l’association JLCA depuis janvier dernier.

3e au relais en équipe par régions

Les épreuves du samedi se clôturaient par le relais en équipe mixte (2 femmes / 2 hommes), avec pagaie, entre clubs. Sur la première manche, l’équipe JLCA composée de N. Y Mung, D. Capron, D. Balet et Y. Le Bot, JLCA a remporté la victoire contre le club breton de Carnac, mais a dû concéder en demi-finale la victoire au club Vague à Sète. Pour la petite finale, JLCA (C. Kuhry, D. Capron, D. Balet, Y. Le Bot) a battu l’équipe de Coolamon de Martinique s’offrant la 3e place du relais par équipe.

Les résultats complets :

50m solo pagaie – 63 inscrits

Dominique Balet :

00’46’39 – 20ª au classement général / 8° dans sa catégorie

Delphine Capron :

00’48″21 – 26* au général (5° femme) / 2° femme dans sa catégorie

Yannik Le Bot :

00 48’38 – 28ª au classement général / 7° dans sa catégorie

Cindy Kuhry :

00’5146 – 39ª au classement général / 3° femme dans sa catégorie

Nadine Y Mung :

00’52″64 – 45° au classement général / 5° femme dans sa catégorie

Christine Le Bot :

00’52’99 – 47* au classement général / 6° femme dans sa catégorie

400m binômes mains nues – 27 inscrits

Balet / D. Capron :

7’14’96 – 21* au classement général

Y.Le Bot / N. Y Mung :

7’34’04 – 24* au classement général

200m solo mains nues – 87 inscrits

Dominique Balet :

3’21″12 – 24* au classement général

Cindy Kuhry :

3’45’58 – 55° au classement général et 25° femme

Trail Longe Côte

Dominique Balet : 1h03mn54s – 28° au classement général (16° homme) et 9° de sa catégorie

Yannik Le Bot : 1h13mn21s – 42* au classement général (20° homme) et 5° de sa catégorie

Christine Le Bot : 1h25mn29s – 48ª au classement général (28* femme) et 9° de sa catégorie

Infos : 06 90 54 06 06 – jlcantilles@gmail.com

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter