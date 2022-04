LOISIRS : « Salle comble » pour le cinéma à la plage

Mercredi soir dernier marquait le grand retour des évènements « Soirée Cinéma » organisés sur la plage du Temps des Cerises à Grand-Case. Séance dûment appréciée et le popcorn n’a pas manqué !

Une centaine de personnes ont pris possession des transats et des grands poufs installés devant l’écran géant gonflable sur lequel a été projeté le temps d’une soirée « Spider-Man No Way Home », dernier volet de la saga réalisé par Jon Watts. Malgré quelques gouttes de pluie peu avant le début de la séance de cinéma en plein air, les spectateurs ont profité du blockbuster dans une ambiance toujours aussi unique. L’expérience du cinéma à ciel ouvert, avec le bruit des vagues et la brise nocturne, est toujours un moment unique qui trouve à chaque fois son public. On comptait de nombreux enfants présents à la projection du troisième film de la trilogie Spider-Man de Tom Holland, les fans du super-héros se sont fait entendre à chaque scène d’action pendant que les adultes se délectaient des effets spéciaux et des techniques graphiques impressionnantes utilisées dans la réalisation de ce long-métrage. Le personnel de plage assurait un service impeccable, avec bien sûr, popcorn, frites et hot-dogs, à gogo les indispensables pour une séance de cinéma digne de ce nom. Vivement la prochaine fois ! _Vx

