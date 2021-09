LOISIRS : Retour sur la quinzième édition du Forum de la Rentrée et du Sport

La chaleur écrasante n’aura pas freiné les nombreux parents et enfants à venir découvrir le panel d’activités proposées par le Forum de la Rentrée et du Sport à la BO.

Samedi dernier, la place du village du Parc de la Baie Orientale s’est remplie de nombreux stands représentant différentes activités sportives, culturelles et artistiques accessibles sur l’île de Saint Martin.

Comme à chaque édition du Forum de la Rentrée et du Sport, l’objectif est de mettre facilement en contact les responsables de ces activités et/ou associations avec les personnes désireuses de s’y adonner ou d’y inscrire leur enfant. Pour n’en citer que quelques-unes : initiation à l’arc, rugby, kite surf, théâtre, tennis, école de musique, il y en avait pour tous les goûts et les talents. Sans compter les nombreuses animations qui ont ravi les petits (et les grands aussi) et qui entouraient les stands pendant cette journée d’information, d’inscription et de rencontre organisée par Calypso Event. _Vx