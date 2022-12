LOISIRS : Parc Pirates, le parc d’attractions qui existe pour vous, et grâce à vous !

Si Thierry Corsi s’apprête à souffler la première bougie d’anniversaire de son parc d’attractions destiné aux enfants saint-martinois, le chef pirate a plus que jamais besoin de vous pour faire vivre cet endroit qui donne du bonheur aux petits et aux grands.

Situé derrière le McDonald’s de Marigot, le Parc Pirates invite à l’amusement pour les enfants et à la détente pour les parents. Seul parc d’attractions ouvert à l’année du côté français de l’île, il offre un espace de jeux de 500m2 avec plusieurs manèges dont on ne se lasse pas : l’indispensable carrousel dans la pure magie du monde de Disney où les tout petits chevaucheront la panthère rose, le bateau de pirate qui ne manque jamais de ravir les enfants dont les cris d’excitation résonnent aux abords du parc à chaque élan du navire, l’immense château gonflable, divertissement indispensable qui fait toujours mouche auprès des petits comme des adolescents avec ses 80m2 et son étage, et enfin, le pièce maîtresse qui vient compléter le Parc Pirates dont la réputation est de faire passer le bonheur des enfants avant tout : les trampolines professionnels qui permettent de vivre cette magnifique sensation d’être propulsé vers le ciel tout en perfectionnant ces plus belles pirouettes. Même les plus timides ne résistent pas à l’appel du trampoline. La force du Parc Pirates n’est pas seulement d’être un espace de jeux unique pour la jeunesse saint-martinoise, il est aussi un endroit, en tant que parent, où l’on peut se détendre, rencontrer d’autres adultes, échanger autour d’un verre servi par Thierry dans son Food Truck « La Taverne » dont les prix défient toute concurrence, avec des produits de qualité. À noter : les fêtes d’anniversaire privées et personnalisées organisées par Thierry sont fantastiques, avec un cabanon orné de décorations et de lumières spécialement pour l’occasion qui devient le quartier général des enfants libres d’être heureux en ce jour spécial pour l’un d’entre eux. Si Thierry Corsi œuvre corps et âme avec une générosité démesurée pour que le Parc Pirates continue de donner de la joie aux enfants saint-martinois, il a aussi besoin de la population pour que le parc perdure et que les cris de joie et les rires continuent de résonner dans le quartier. _Vx

Horaires : Tous les jours de 16h à 21h (et plus si l’ambiance est à la fête) . A partir de 15h pendant les vacances scolaires.

Infos : 0690 09 31 82 ou 06 90 22 02 10

