LOISIRS : Le Kangoo Jump débarque à Saint-Martin

Une dizaine d’amatrices de sport se sont retrouvées sur le terrain de basket de Grand-Case pour suivre une séance de Kangoo Jump, la nouvelle activité sportive qui va vite devenir à la mode.

C’est grâce à Lynn qui a développé l’activité en Guadeloupe après avoir suivi une formation à Lyon que le Kangoo Jump arrive désormais sur notre territoire. Le Kangoo Jump est une discipline sportive tirée d’une invention canadienne fortement utilisée en Suisse permettant une meilleure récupération auprès des sportifs mais aussi en rééducation pour soigner les patients souffrant de problèmes aux genoux ou ayant subi une chirurgie ou une blessure. Breveté par l’entrepreneur suisse Denis Naville, le première modèle de chaussures à rebond « KJ-1 » fut présenté à la Foire Sportive SISEL à Paris en 1994. Ressemblant fortement à des chaussures de ski pour un poids de deux kilos chacune, les bottes Kangoo Jump sont munies d’un ressort en guise de semelle. Cet arceau élastique réduit ainsi de 80% l’impact sur les muscles et les articulations, tout le corps travaille mais sans en sentir les répercussions. Les bienfaits de cette pratique guidée par les plus jolis rebonds de Lynn sont multiples : amélioration de la posture corporelle, de la force de la colonne vertébrale, et du système cardiovasculaire, accélération de la circulation périphérique et du drainage lymphatique, augmentation de la densité osseuse et de la masse musculaire, favorisation de la perte de poids et surtout, ça a un effet antidépresseur naturel que les 11 participantes ont ressenti en fin de séance.

L’exercice est original, physique et terriblement ludique. La bonne humeur et l’énergie de Lynn sont communicatives. Lors de la première séance d’initiation sur le terrain de basket de Grand-Case ce mercredi soir, Lynn a débuté avec un échauffement, testant l’équilibre et le rebond de chacune.

La session est ensuite montée en effort physique avec une musique entrainante en fond sonore. En deuxième partie, les sportives ont fait un travail au sol, utilisant le poids de chaque chaussure en guise d’haltère. Et pour finir, relaxation. Nul besoin d’être un sportif assidu pour pratiquer le Kangoo Jump, Lynn adapte les mouvements et les chorégraphies en fonction de son public, tout en fournissant les chaussures à rebond. Pour progresser dans l’effort et se sculpter un corps de rêve avec le sourire, il est recommandé de suivre deux séances par semaine. La première édition du Kangoo Jump par Lynn aura été un grand succès et un bel amusement pour les sportives comme pour les spectateurs. Si une autre séance découverte a eu lieu ce jeudi 5 janvier, d’autres suivront, à raison de deux fois par semaine. Les inscriptions se font au préalable, pour assurer du matériel disponible pour tout le monde. Un certificat médical donnant le feu vert pour la pratique sportive est requis, ainsi qu’une tenue de sport et une grande bouteille d’eau pour se réhydrater après l’effort. _Vx

Infos : 06 90 16 78 56 – gwadajumps@hotmail.com

