LOISIRS : “Horses & Wine” quand équitation rime avec dégustation

Le Seaside Nature Park de Cole Bay se montre de plus en plus innovant, la preuve avec la première édition du « Horses & Wine » qui allie plaisir ludique et gustatif.

Le concept est simple mais la combinaison des deux activités d’une grande originalité : une heure de promenade à cheval sur les collines avec une vue imprenable sur Indigo Bay et les îles voisines telles que Saba, Saint Barthelémy ou encore Anguilla, sans oublier le plaisir d’observer le coucher du soleil. La balade se termine sur la plage avec un passage à cheval dans l’eau, moment mémorable et sensation incroyable !

Que l’on soit novice ou cavalier confirmé, l’expérience reste unique et ouverte à toutes et tous.

Pour se remettre de ces émotions, retour dans la salle de restaurant extérieur mais couvert du Seaside Nature Park où la soirée continue autour d’une dégustation de 7 vins minutieusement choisis par le sommelier et caviste, Sylvain Pereira, en collaboration étroite avec le chef Marco qui concocte des mets gastronomiques en fonction de chaque vin.

Pour ne citer que quelques combinaisons : Chablis (vin français) associé à du magret de canard avec une réduction de Guava Berry et oignons caramélisés, Lirac (vin français) et filet de Mahi Mahi avec une sauce fruit de la passion et banane, Médoc (vin français de Bordeaux) marié au bœuf sauce spéciale vin rouge et purée maison, Côtes du Rhone et agneau avec carottes glacées ou encore le vin Rivesaltes avec son assiette de fromages et douceurs de fraises et de dattes.

Explosion des saveurs garantie. Ce sont donc dix participants qui ont pu goûter aux joies de cette première édition de « Horses & Wine » de 18h à 21h30, dont la seconde aura lieu ce vendredi 27 août.

À noter qu’il est également possible de s’inscrire uniquement pour la dégustation de vins.

Informations : +1 (721) 544-5255

Email : bookings@seasidenaturepark.com

Adresse : 64 Cay Bay Road, Koolbaai, Sint Maarten

Facebook : Seaside Nature Park