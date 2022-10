LOISIRS DAPA : tous à l’îlet Pinel les 2, 3 et 4 novembre prochains !

Le Club Nautique Saint-Martin organise les 2, 3 et 4 novembre prochains une nouvelle session du DAPA (Découverte des Activités de Plein Air) à l’îlet Pinel pour les enfants âgés entre 7 et 12 ans. Au programme : kayak, paddle, découverte des fonds marins, tour de la réserve naturelle, frisbee, beach-volley et bien plus encore !

Grâce à ce dispositif mis en place par le Club Nautique de Saint-Martin, de nombreux enfants auront la chance de partir à la découverte de l’îlet Pinel toute une journée. Sous l’encadrement de 10 bénévoles, huit groupes de treize enfants âgés de 7 à 12 ans sont attendus chaque jour sur le site magnifique de l’îlet Pinel.

Le programme d’une journée :

• Un bus viendra chercher les enfants le matin dans le quartier des enfants (TRANSCO SARL), direction l’embarcadère de Cul de Sac où les passeurs emmèneront les enfants sur Pinel (Association des Passeurs de Saint Martin).

• Arrivée sur Pinel aux alentours de 9 heures

• Sur place, baignade surveillée par l’AFPS de Saint Martin, paddle et kayak sous l’encadrement de prestataires agréés jeunesse et sport, et découverte de l’îlet par la réserve naturelle.

• D’autres activités ludiques, récréatives seront proposées aux enfants comme le Beach-volley, le frisbee qui seront animées et aussi un atelier pour tailler des citrouilles.

• Un repas du midi sera proposé aux jeunes

• Vers 16 heures, retour avec les passeurs puis un bus ramènera les enfants au lieu de rendez-vous avec les parents.

La jeunesse saint-martinoise se réjouit d’avance du programme concocté par l’équipe du Club Nautique de Saint-Martin. Il y a de quoi tant les activités vont être nombreuses et variées ! _AF

