LOGEMENT : Une convention inédite pour ouvrir le champ des possibles

Jeudi 13 février 2025, la Collectivité de Saint-Martin, l’État et Action Logement ont signé une convention tripartite historique pour répondre à l’urgence du logement sur l’île. Face à une pression immobilière grandissante et un coût du foncier devenu prohibitif, ce partenariat vise à structurer et renforcer la politique locale du logement.

La convention prévoit la construction de 1800 logements sociaux et intermédiaires d’ici 2031 pour pallier la pénurie actuelle. Elle comprend également la rénovation du parc existant et la lutte contre l’habitat indigne. L’objectif est d’offrir des logements dignes aux ménages modestes tout en stabilisant la main-d’œuvre locale.

Des actions concrètes dès le mois de mars 2025

Parmi les actions phares, le dispositif Visale sera mis en place pour sécuriser propriétaires et locataires, incitant ainsi les bailleurs privés à louer à un public ciblé sans risque financier. Dès le 4 mars 2025, trois dispositifs majeurs seront disponibles : une garantie locative pour les jeunes de moins de 39 ans, facilitant leur accès au logement; un prêt accession, permettant aux jeunes couples et cadres d’acquérir leur premier bien immobilier; un prêt travaux, essentiel pour la rénovation post-ouragan et l’amélioration du parc existant. Le 2 avril, l’aide Mobilipass sera déployée pour accompagner les salariés en difficulté dans leur recherche de logement.

Une vision partagée par les acteurs locaux

Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, “cette signature marque un pas décisif dans l’avenir de notre île”. Il souligne la nécessité de solutions adaptées à la réalité du territoire pour éviter un modèle similaire à celui de Saint-Barthélemy, où l’accès au logement est devenu inaccessible pour de nombreux habitants.

De son côté, Bruno Arcadipane, président d’Action Logement accompagné de sa délégation et des représentants de sa filiale immobilière SIKOA, met en avant la volonté de son groupe d’“élargir le champ des possibles” et de “bousculer les lignes” pour apporter des solutions concrètes aux Saint-Martinois. Il insiste sur l’importance de “doper la construction locale” et d’accompagner le développement économique du territoire.

Enfin, le préfet Cyrille Le Vély, tout juste en poste, se félicite de cette avancée, rappelant que “travailler ensemble est la clé” pour relever ce défi majeur. Il s’engage à soutenir la mise en œuvre de cette convention, qui s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration du territoire.

Comme l’ont souligné les officiels, il ne reste plus qu’à mettre en œuvre ces engagements avec efficacité et pragmatisme. Présentation des projets dans notre prochaine édition. _Vx

