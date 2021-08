LOGEMENT : La Semsamar va lancer une enquête de satisfaction auprès de ses locataires

La Semsamar, Société d’Économie Mixte de Saint-Martin, souhaite améliorer la qualité de ses services et de sa relation avec ses locataires. Aussi va-t-elle mettre en place une enquête auprès de ses clients à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Cela représente 15 000 logements. Sont aussi concernés les commerces en résidences sociales et locaux d’activités en immobilier privé.

Tous les locataires ne seront pas interrogés ; un échantillon de 2 000 sera défini. Le sondage sera réalisé en octobre par téléphone par un prestataire ; les résultats seront communiqués trois mois plus tard à la Semsamar.

L’objectif de cette enquête est d’avoir pour la société d’économie mixte «une meilleure compréhension des attitudes, des attentes et des pratiques de ses clients».

Ces derniers seront interrogés sur 7 grandes thématiques : logement, immeuble/résidence, cadre de vie et tranquillité, relation avec la gestion locative ; nouveaux moyens de paiement à distance ; communication : clarté, canaux ; internet et téléphonie.