L’Office du tourisme de St. Maarten (STB) a assisté à l’événement virtuel 2021 #ACVDreamMakers de Vacances Air Canada le 9 septembre dernier, où l’entreprise a lancé sa collection 2021/2022.

Au cours de l’événement virtuel, les professionnels du voyage ont été informés des développements actuels en matière de voyage et Vacances Air Canada a également dévoilé sa brochure Sun qui fait la promotion d’un ciel ensoleillé et de plages immaculées pour la prochaine saison touristique d’hiver.

La directrice du STB, May-Ling Chun, a déclaré lundi que l’événement était une excellente occasion pour les participants de nouer des contacts et d’interagir avec les personnes présentes.

Air Canada devrait reprendre ses vols saisonniers vers la destination du 18 décembre 2021 à avril 2022. Avant la pandémie, la destination a reçu 27 736 touristes canadiens en 2019. Durant l’année pandémique 2020, ce nombre a chuté à 9 364. Entre janvier et août 2021, 1 557 Canadiens ont jusqu’à présent visité la destination.

Les vols s’effectueront au départ de Toronto, au Canada, deux fois par semaine, le samedi et le jeudi. Les voyageurs canadiens pourront prendre des correspondances à partir de plus de 60 villes d’apport d’Air Canada dans tout le Canada.

Les propriétés suivantes sont vendues dans le cadre du programme ou des forfaits de Vacances Air Canada : Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa, Divi Little Bay Beach Resort, The Morgan Resort Spa & Village, The Villas at Simpson Bay Beach Resort, Simpson Bay Resort et Oyster Bay Beach Resort.

Vacances Air Canada espère ajouter les propriétés suivantes à son programme : Flamingo Beach Resort, Sapphire Beach Club Resort, Royal Palm Beach Resort et Atrium Beach Resort and Spa.

L’événement de Vacances Air Canada a également permis aux représentants du secteur du voyage d’interagir et de recueillir des informations auprès de plus de 100 fournisseurs partenaires de l’industrie. La représentante du STB pour la destination Sint Maarten était Marla Chemont, assistante marketing du STB pour le marché nord-américain.

Les participants à l’événement virtuel ont permis aux représentants du secteur du voyage et de l’hôtellerie de regarder des vidéos, de s’informer sur les dernières destinations et les derniers produits, et de télécharger les documents et brochures les plus récents.

L’une des nouveautés de l’événement de cette année a été la participation de Virtual FAMS à des sessions de formation et à une présentation spéciale des coulisses avec le vice-président, Nino Montagnese, la directrice principale du marketing et du commerce électronique, Selma Filali, la vice-présidente des produits, Dina Bertolo et la vice-présidente des opérations, Lucy Sabella.

Les agents ont ainsi pu se faire une idée de la façon dont Vacances Air Canada navigue dans l’environnement en constante évolution de l’industrie du voyage.