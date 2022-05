L’Office de Tourisme fait la promotion de la destination en Amérique latine, dans le secteur du voyage de luxe

Du 3 au 6 mai, l’Office de Tourisme participait à l’International Luxury Travel Market (ILTM) au Brésil dans la ville de Sāo Paulo, un salon exclusif incontournable pour l’industrie business-to-business du voyage de luxe.

Les salons de la collection ILTM représentent la plus importante concentration au monde de professionnels du voyage haut de gamme et constituent ainsi la référence sur cette niche à fort potentiel. Pour l’Office de Tourisme de Saint-Martin, participer à l’ILTM Latin America offre l’opportunité exceptionnelle de promouvoir notre destination auprès d’une clientèle sud-américaine très captive, issue de pays de plus en plus émetteurs de tourisme et pour qui le luxe constitue une réelle motivation de voyage.

Saint-Martin a en effet un grand intérêt à se positionner sur ce marché qui s’ouvre à nouveau après deux années de pandémie. Le retour des vols directs Panama > SXM assurés par la compagnie Copa dès le 1er juin, à raison de deux vols par semaine (mercredi et vendredi), apportera une connectivité d’autant plus attractive pour l’avenir de notre destination qui s’apprête à accueillir de nombreux visiteurs sud-américains.

Plus de 60 rendez-vous !

Ces quatre jours à Sāo Paulo ont constitué un véritable marathon pour les représentants de l’Office de Tourisme, qui ont rencontré plus de 60 professionnels de l’industrie touristique haut de gamme (tours opérateurs, agences de voyage, travel designers…) en provenance du Brésil, de Colombie, d’Argentine, du Chili et du Mexique. Présent durant le salon, Sacha Bresse, chargé de la communication au sein de l’Office de Tourisme déclare : « Nous avons immédiatement ressenti un très fort engouement pour la destination, en effet, la majorité des professionnels sur place n’ont pas pu la commercialiser depuis 2017 après le passage d’Irma, suivi par la pandémie. La qualité de notre offre d’hébergements, la variété de notre gastronomie et la proximité géographique grâce au retour des vols directs depuis le Panama sont autant d’atouts qui ont véritablement marqué les esprits sur place. Nos interlocuteurs ont montré un vif intérêt lors de la présentation de l’île et plusieurs voyages de découverte (presse et affaire) sont d’ailleurs prévus dans les prochaines semaines. C’est positif et véritablement prometteur ! »

Assurer la promotion de Saint-Martin, c’est aussi décrypter les nouvelles tendances qui imprègnent cette clientèle haut de gamme. Pour les 65 exposants, le salon ILTM reste ainsi une formidable occasion de réseautage, de rencontres conviviales et de partages d’expériences. Pour les 14 pays acheteurs en quête d’exclusivité et d’authenticité pour une clientèle fortunée, l’événement offre également d’importantes opportunités commerciales.

Cette participation était donc essentielle pour l’Office de Tourisme, qui mise sur ce marché de niche à forte contribution pour renforcer la notoriété de notre destination.

