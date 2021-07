L’Office de Tourisme de Saint Martin présent à Aruba au salon professionnel « Destination Caribbean »

Destination Caribbean est le principal salon dédié aux affaires dans les Caraïbes regroupant acheteurs et professionnels du tourisme. Les participants ont ainsi rencontré du 17 au 20 juillet les principaux hôtels et offices de tourisme de la région pendant trois jours très productifs au Ritz-Carlton d’Aruba. Une délégation de l’Office de Tourisme de Saint Martin s’est rendue sur place afin d’offrir une excellente visibilité à notre destination !

L’équipe du service communication de l’Office de Tourisme de Saint Martin, accompagnée de Asia Jean Dupont (SXM Vacances), Milagros De Windt (Artemia) et Carla Melo (Sonesta), ont ainsi soutenu la promotion de notre destination auprès de plus de 60 acheteurs renommés de l’industrie touristique. Dans un contexte de reprise globale du voyage, ce salon présente une excellente opportunité pour réactiver les réseaux et positionner la Friendly Island comme une destination absolument incontournable de la Caraïbe.

Ce salon a aussi une vocation éducative puisque, lors de conférences quotidiennes, plusieurs experts de l’industrie ont partagé leur point de vue et leurs recommandations afin d’appréhender efficacement l’ère post pandémique qui s’annonce déjà. Selon Ricardo Bethel, responsable de la communication au sein de l’Office de Tourisme « Les tendances sont unanimes, l’envie de voyager et de sortir de chez soi est très forte, en particulier sur le marché nord-américain. Il est primordial de savoir comment se préparer ».

« L’accueil auprès des professionnels est aujourd’hui excellent. Saint Martin peut compter sur ses atouts uniques tels que la beauté de ses plages, son authenticité et la variété de l’offre proposée. C’est le premier salon professionnel auquel participe notre équipe depuis le début de la pandémie et c’est un véritable plaisir de constater qu’après ces longs mois d’attente, l’attrait pour notre île est renforcé. Cela fait chaud au cœur ! Nous sommes si fiers de pouvoir mettre en avant nos hébergements, nos restaurateurs et nos activités qui font de la destination un endroit si attrayant ».

Un évènement incontournable donc, qui permet de se positionner dans un marché très concurrentiel qui profitera à l’ensemble des partenaires touristiques de l’île.