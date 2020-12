L’Office de Tourisme de Saint-Martin invite tous les socioprofessionnels du tourisme à des ateliers virtuels

Comment profiter d’une excellente visibilité grâce au site de l’Office de Tourisme ?

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie numérique, l’Office de Tourisme de Saint-Martin confirme chaque jour sa volonté de renforcer l’accompagnement de ses partenaires socioprofessionnels.

Certains d’entre vous ont reçu un mail les invitant dès à présent à compléter leurs informations commerciales dans la nouvelle base de données touristiques.

Pour vous aider dans cette démarche, nous vous invitons aujourd’hui à participer à un atelier de présentation de ce nouvel outil qui vous permettra de mieux renseigner vos clients et prospects à la recherche d’informations sur notre destination, et sur votre offre.

Simple et pratique, cet atelier a pour objectif de :

• vous faire découvrir le système d’information touristique

• vous aider à comprendre son fonctionnement

• vous faire apprécier son utilité, et surtout… appréhender toute sa valeur ajoutée pour votre activité !

Des success stories vous seront également présentées pour des exemples concrets de mise en œuvre et de réussite.

Cette présentation sera suivie d’un temps d’échanges, indispensable pour répondre à toutes vos interrogations.

Ces ateliers « découverte » seront organisés virtuellement le 9 et 10 décembre et nous vous invitons à vous inscrire via ce formulaire en ligne : https://bit.ly/2V1GK8d

Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour vous connecter l’équipe de l’Office de Tourisme est disponible par E-mail à l’adresse : com@st-martin.org et par téléphone au : 0590 87 51 27