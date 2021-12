Pour la plus grande joie des lecteurs Leonardo Incardona a réédité le livre retraçant les épopées du Capitaine Tortue à Saint-Martin depuis les années 50.

Agrémentée de photos d’époque et d’illustrations personnelles cette biographie vous replongera dans des temps où l’île respirait la joie de vivre, la tranquillité et la fraternité entre tous. Le roman est disponible dans toutes les librairies et à la boutique Busco de Grand-Case.

Faute d’ayant droit, les bénéfices sont reversés au « Manteau de Saint-Martin » comme jeudi dernier à la permanence de cette œuvre caritative à Marigot.