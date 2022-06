LITTÉRATURE : La Foire du Livre souffle ses 20 bougies

Du 2 au 4 juin, les amoureux des mots et les passionnés de lecture fêteront la vingtième édition de ce salon du livre, plus connu sous le nom de St. Martin Book Fair. Le programme n’a pas souffert du syndrome de la page blanche.

La foire du livre de Saint Martin a été fondée par Lasana M. Sekou, directeur de projets de la maison d’éditions House of Nehesi Publishers et Shujah Alex Reiph, président de Conscious Lyrics Foundation. Organisée par la Conscious Lyrics Foundation, en collaboration avec Computech, l’Université de Saint Martin (USM), St. Maarten Department of Culture (MECYS), la Collectivité de Saint-Martin, SOS Radio 95.9 et en consultation avec la House of Nehesi Publishers, la première édition s’est tenue en 2003 et depuis, l’équipe organisatrice ne cesse de proposer aux habitants de Saint Martin des livres, des ouvrages, des récitals littéraires gratuits, des ateliers multilingues, des performances culturelles et des expositions d’outils pédagogiques et multimédias. Les participants sont accompagnés par des auteurs et experts de Saint Martin et des quatre coins du monde. Ces écrivains invités vont animer des masterclasses et des ateliers, visiter des écoles, participer à des tables rondes, présenter leurs nouveaux livres, signer des autographes, rencontrer le public, échanger avec d’autres écrivains et réciter pour la soirée littéraire internationale de ce vendredi. Parmi les 35 auteurs invités, citons entre autres Habiba Cooper Diallo (Canada), Geoff Goodfellow (Australie), Caleb Dros (St. Martin), Mara Pastor (Puerto Rico), Michael McMillan (Royaume-Uni), Nicole Cage (Martinique), Burnett Coburn (Jamaïque/USA ), Heddrick McBride (USA), Yvonne Weekes (Barbade), Faizah Tabasamu (St. Martin), St. Clair Detrick-Jules (St. Barth/USA), Max Rippon (Guadeloupe), Sharma Taylor (Jamaïque), Max Rippon (Guadeloupe), et Saida Agostini (Guyane). Le conférencier principal sera David Comissiong, ambassadeur de la Barbade auprès de la CARICOM. Le thème pour cette année 2022 est la renaissance (The Rebirth). La Foire du Livre sera officiellement lancée ce jeudi 2 juin avec la cérémonie d’ouverture à 20h, dans le jardin du bâtiment administratif du gouvernement de Philipsburg. La matinée du vendredi sera consacrée aux masterclasses et au forum des jeunes à l’Université de Saint Martin (USM). En fin de journée, place à la Soirée Littéraire International sous le ciel étoilé du boulevard de Grand-Case avec lecture et récitations par des auteurs publiés. L’apothéose de la Foire du Livre 2022 aura lieu dès 8h30 le samedi 4 juin à l’Université de Saint Martin et la cérémonie de clôture de cette édition anniversaire et le lancement de plusieurs ouvrages se tiendront en soirée sous la tente littéraire du port de Galisbay, à Marigot. Trois jours intenses pour célébrer la grandeur de la littérature. _Vx

Infos : 06 90 30 73 66

consciouslyrics@yahoo.com

Facebook : St. Martin Book Fair

