Listes électorales: vérifiez sur internet si vous êtes bien inscrit à Saint-Martin

Faxinfo vous indique ci-dessous la procédure à suivre pour vérifier si vous êtes bien inscrit à Saint-Martin

En outre vous obtiendrez votre numéro d’électeur et le nom de votre bureau de vote (si vous n’êtes pas inscrit allez au bas de cet article).

Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour la commune tapez : saint-martin et vous obtiendrez la liste de toutes les communes de saint-matin.

La nôtre est Saint-Martin 978

renseignez votre nom et vos prénoms, votre sexe et votre date de naissance et vous obtiendrez le résultat.

Si vous n’êtes pas encore inscrit vous pouvez le faire en remplissant un formulaire que vous devrez déposer à la collectivité avant vendredi 6 mai

ou ici <<<< pour toutes les infos sur le site du gouvernement

