L’impact du covid-19 sur les recettes de TGCA

A fin juillet, la Collectivité enregistrait une baisse de 11,58 millions d’euros de ses recettes fiscales (-19 %) par rapport à l’année dernière à la même période. En août, l’écart a continué à se creuser. La COM a recouvré 14,58 millions d’euros en moins, soit 52,6 millions contre 67,19 millions d’euros depuis le début de l’année.

Plus de la moitié du manque à gagner est dû à une baisse des recettes issues de la TGCA et de l’impôt sur les sociétés, les deux principales recettes de la COM. Au 31 août 8,21 millions d’euros d’impôt sur les sociétés ont été récoltés contre 12 millions l’année dernière.

La TGCA a rapporté durant les huit premiers mois de l’année 12,87 millions d’euros, soit 4,1 millions d’euros de moins qu’en 2019. Si les montants déclarés en janvier et février sont identiques à ceux de l’an passé (voire supérieurs de quelque 168 000 euros cette année), ils sont en baisse depuis le début de la crise sanitaire sur le territoire.

Entre mars et août, 9,24 millions d’euros de TGCA ont été recouvrés contre 13,51 millions l’année dernière (-4,27 millions).

La baisse la plus significative est observée en avril (mois entier de confinement) avec une différence de 1,7 million par rapport à avril 2019 puis en mai (-1,1 million). Avril est aussi le mois qui a enregistré le moins de recettes (970 000 euros). Celles-ci ont ensuite progressé (+ 8 % en mai par rapport à avril, + 85 % en juin par rapport à mai) puis ont de nouveau diminué (- 9 % en juillet par rapport à juin, – 34 % en août par rapport à juillet). Cependant, elles restent inférieures d’un quart en juin et août et d’un tiers en juillet par rapport à 2019.

Entre mars et août 2020, le montant moyen recouvré par la COM est de 1,54 million d’euros par mois contre 2,25 millions l’an passé, soit 712 660 euros de TGCA déclarés en moins mensuellement, ce qui correspond à un chiffre d’affaires mensuel de 17,8 millions non réalisé par rapport à l’an passé au cours de cette période.

