Le président Louis Mussington a rencontré lundi le directeur de l’Iedom pour la Guadeloupe et les îles du Nord, Thierry Beltrand. Ce dernier a annoncé la réouverture de la permanence mensuelle de l’Iedom à Saint-Martin, à compter du mois de juin. A terme, l’Iedom souhaite s’installer durablement à Saint-Martin, une démarche soutenue par le président de la Collectivité.

L’Iedom réalise également des statistiques sur l’économie saint-martinoise, notamment à travers la collecte des bilans des entreprises, réalisée dans un cadre anonyme permettant de mener des études sur le tissu économique local. Une mission dédiée à cet objectif sera déployée sur le territoire dans le courant du mois de juin. Le rapport annuel global réalisé à partir des données collectées sur le territoire sera également publié au mois de juin. L’institut propose de compléter ce support par un panorama supplémentaire de 4 pages présentant l’île de Saint-Martin, son histoire, son économie et ses données sociétales.

La Collectivité de Saint-Martin, dont la délégation au développement économique a créé une direction des statistiques en 2021, souhaite renforcer la collecte des données de façon significative et s’appuyer sur ses partenaires institutionnels. Pour le président Louis Mussington, « il s’agit par le renforcement de la statistique de mieux connaître le territoire et de pouvoir proposer des politiques publiques adaptées aux besoins de la population ».

La question sensible du produit intérieur brut (PIB) de Saint-Martin a également été discutée, la dernière évaluation du PIB de Saint-Martin datant de 2018 à partir de données collectées en 2014. Depuis lors, les données ont profondément changé et l’évaluation du PIB dont nous disposons est aujourd’hui obsolète.

Le directeur Thierry Beltrand a annoncé qu'un travail partenarial à l'Iedom, l'Insee et l'AFD serait mené avant la fin de cette année, afin d'évaluer le nouveau PIB de Saint-Martin et de permettre à la Collectivité de disposer d'un outil plus récent.

