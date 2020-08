Libre circulation : Louis Mussington appelle à la mobilisation

Louis Mussington, conseiller territorial et chef de l’opposition appelle à une manifestation pacifique ce samedi 8 août à 8h30 au rond-point de Bellevue. Il réclame la fin des restrictions aux frontières.

Le conseiller territorial, chef de l’opposition Louis Mussington, s’est exprimé à la radio et dans la presse pour dénoncer la décision prise par la Préfète déléguée Sylvie Feucher. Joint part téléphone, il explique souhaiter un retour à la liberté de circulation.«Je regrette profondément ce qu’il se passe sur notre île » explique le chef de l’opposition. « J’invite les dirigeants à continuer à négocier afin qu’une solution raisonnable soit trouvée ». Puisse cette dernière permettre la libre circulation entre les deux parties de l’île. «Nous formons une communauté de destin, une seule île. Il est de notre devoir moral de perpétuer et maintenir ce qui a été bâti par nos ancêtres » a tenu à rappeler le conseiller territorial pour qui les restrictions ne sont pas justifiées. « Il est absurde de dire que les restrictions de passage ont été imposées dans le but de protéger la population. Le virus circule toujours puisque des autorisations de circuler ont été délivrées. Pour moi, c’est une décision politique. Il y a un tout autre motif et de l’arrogance dans cette décision » avance Louis Mussington pour qui la raison sanitaire avancée par la préfète déléguée servirait de prétexte. « Pourquoi des mesures aussi draconiennes ? » s’interroge-t-il avant de répondre « c’est pour montrer qui commande».

• Ouverture des vols aux USA : « ils prennent toutes les mesures nécessaires »

S’agissant de l’ouverture de l’aéroport Juliana, Louis Mussington s’est dit « sensible à la situation économique et à la souffrance de la population» de la partie sud de l’île, mais visiblement au fait des mesures sanitaires prises par le gouvernement de Sint Maarten, le chef de l’opposition considère que « toutes les mesures nécessaires» sont prises. «Les compagnies aériennes venant des États-Unis ont le même protocole sanitaire que celles arrivant de France» avance-t-il, pour justifier sa position. Il explique en outre que la population, au sud de l’île, serait plus respectueuse des gestes sanitaires. « Tout le monde porte le masque alors que nous avons pu voir un certain relâchement dans la vigilance en partie française » a constaté Louis Mussington. « Il faut renforcer les mesures barrières, et qu’elles soient davantage respectées et faire le nécessaire pour garder notre système immunitaire en forme en mangeant sainement » considère-t-il, reprenant ainsi les préconisations du gouvernement de Sint Maarten qui invite la population à consommer du romarin, de la myrtille, du gingembre ou encore de l’anis étoilé. Des aliments réputés pour leurs vertus anti-oxydantes ou leurs propriétés anti-inflammatoires. Des arguments mis en avant sur les réseaux sociaux dans une campagne d’information intitulée «Boost your immune system»

