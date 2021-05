Levée des motifs impérieux entre Saint-Martin et la Métropole à partir du 9 juin !

Voilà une bonne nouvelle pour l’activité touristique de l’île. Le gouvernement vient en effet d’annoncer la lévée des motifs impérieux entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et la Métropole à partir du 9 juin prochain. Pour l’île sœur de Saint-Barthélemy, la date a été fixée au 19 mai !

En termes de voyage, les personnes se rendant dans l’Hexagone au départ de Saint-Martin ne devront plus fournir de test PCR. En revanche, les voyageurs devront présenter les résultats négatifs d’un test PCR au départ de Paris, y compris les personnes vaccinées. Ces mêmes personnes vaccinées seront dispensées d’un auto-isolement pendant 7 jours à leur retour sur l’île, contrairement aux personnes non vaccinées.

Récapitulatif :

Entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin et l’Hexagone : levée des motifs impérieux à partir du 9 juin.

Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé au départ de l’Hexagone et à destination de ces territoires ultramarins. Les voyageurs non vaccinés devront s’engager à un auto-isolement de 7 jours à l’issue duquel ils devront être testés négatifs. Ces territoires n’étant pas Covid-free, et ayant une faible circulation du virus, les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) seront dispensés d’engagement d’auto-isolement.

Au 18 mai 2021, en Guadeloupe :

Taux d’incidence :

126 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 20 %, 2nde injection = 7 %

Au 18 mai 2021, en Martinique :

Taux d’incidence : 36 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 15 %, 2nde injection = 8 %

Au 18 mai 2021, à St-Martin :

Taux d’incidence :

153 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 20 %, 2nde injection = 9 %

Entre Saint-Barthélemy et l’Hexagone : levée des motifs impérieux à partir du 19 mai

Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé au départ de l’Hexagone et à destination de Saint-Barthélemy. Les voyageurs s’engagent à un auto-isolement de 7 jours à l’arrivée à Saint-Barthélemy, à l’issue duquel ils devront être testés négatifs.

A compter du 9 juin, les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) seront dispensés de l’engagement d’auto-isolement.

Au 18 mai 2021, à Saint-Barthélemy :

Taux d’incidence :

80 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 64 %, 2nde injection = 12 % _AF