Les Sentinelles de la Mer : observez et protégez les baleines

L’association Mon École Ma Baleine invite le public à découvrir les baleines à bosse à travers son programme Les Sentinelles de la Mer. Ce projet, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, vise à sensibiliser à l’écologie des cétacés et aux bonnes pratiques d’observation.

Chaque année, ces géants des mers viennent se reproduire et mettre bas dans les eaux des Antilles. Pour mieux comprendre leur comportement et les protéger, une série de quatre animations gratuites est organisée, la première ayant lieu ce vendredi 14 mars, de 16h à 18h sur le sentier de Grandes Cayes à Cul-de-Sac en présence d’Amandine Vaslet, responsable de l’antenne de Saint-Martin.

La session du 29 mars sera également animée par Nelly Pélisson, présidente de l’association, Mon École Ma Baleine. Ces sorties offrent une occasion unique d’en apprendre plus sur ces mammifères emblématiques. Depuis deux ans, ce programme est déployé en Guadeloupe et en Martinique. Pour la première fois à Saint-Martin, il permettra aux participants d’observer les baleines depuis la côte et d’être sensibilisés aux enjeux de leur préservation.

Accessible après une courte marche, le site offre un panorama idéal pour l’observation. Il est conseillé de prévoir de bonnes chaussures et une gourde d’eau, et de stationner son véhicule au niveau des ânes / chevaux à cul de sac (avant la route de la décharge). Trois autres sessions suivront en mars et avril, période de présence maximale des baleines. Une opportunité précieuse pour comprendre et protéger ces merveilles de l’océan. _Vx

Infos : contact.monecolemabaleine@gmail.com

