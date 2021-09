Les recrutements, autre sujet au cœur du débat

La question des recrutements au sein du centre hospitalier a été abordée par le collectif lors de sa rencontre avec le préfet.

La représentante du personnel a rapporté qu’«ils souhaitaient avoir du personnel médical et paramédical compétent, des gens qui se soucient de la population saint-martinoise et pas uniquement ceux qui viennent pour être en vacances et toucher un salaire important». Et de s’opposer au «tourisme salarial». «Oui il y a une pénurie partout, mais il faut des gens compétents pour travailler à Saint-Martin», convient le collectif qui a demandé de faire un point sur le projet d’école dans le domaine de la santé.

Le préfet a rappelé qu’un projet de restructuration de l’établissement pour mieux «penser l’hôpital public» était en cours. Une communication sera faite par l’agence régionale de santé lorsque le projet sera finalisé. Quant aux problèmes de ressources humaines, le préfet l’a répété, ce n’est pas de sa compétence mais celle de la direction de l’hôpital et de l’ARS.