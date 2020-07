Les projets de l’Education nationale et de la COM à Saint-Martin

«Les chantiers à venir sont nombreux et porteront sur l’amélioration du cadre d’études afin d’améliorer la performance scolaire», a annoncé le recteur Mostafa Fourar lors de son déplacement à Saint-Martin vendredi dernier.

Il a cité trois programmes qui seront déployés au cours des deux prochaines années scolaires : la mise aux normes bio-environnementale des écoles incluant la végétalisation des façades pour lutter contre la chaleur ; la reconstruction des aires de jeux et des aires sportives dans toutes les écoles et le ravalement de toutes les façades des établissements scolaires.

«Ce travail, est rendu possible car le président de la COM et les élus territoriaux ont consenti à une dépense budgétaire complémentaire de 1,3 million d’euros en investissements», a souligné le recteur.

Mostafa Fourar a par ailleurs ajouté concernant le collège numérique 900 à la Savane, qu’un deuxième concours d’architectes était ouvert. «La délibération du 25 mai 2020 a permis de choisir les quatre architectes admis à concourir. Le choix du lauréat s’effectuera dans la première semaine du mois d’octobre prochain», a-t-il annoncé.

Sur ce projet, le ministère de l’Education nationale investira 15 millions d’euros et le ministère des outre-mer, 3 millions d’euros.

Enfin, le rectorat et la COM ont souhaité «s’inscrire conjointement dans une politique éducative qui permettra à Saint-Martin de rayonner dans l’arc de la Caraïbes en matière sportive». Cette volonté se traduira par «la construction d’un centre nautique moderne et performant». «Cet équipement collectif permettra de réconcilier les populations avec la natation et la mer », conçoit le recteur. (soualigapost.com)