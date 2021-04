Les opérations de vaccination de proximité ont montré leur intérêt pour les personnes à mobilité réduite

L’opération de vaccination sur Quartier d’Orléans organisée le samedi 24 avril dernier s’est très bien déroulée puisqu’elle a permis de vacciner 169 personnes (96 primo injections et 73 rappels de l’opération du 27 mars dernier).

Plus largement, ces opérations de proximité dans différents quartiers de Saint-Martin ont permis de réaliser 574 injections en 4 samedis (501 primo-injections) et d’ainsi amorcer la vaccination pour tous, qui sera prochainement accessible via un vaccinodrome installé sur le parking de Galisbay.

Les rappels des opérations sur Sandy-Ground (le 10 avril 2021), Concordia (le 17 avril 2021) et Quartier d’Orléans (le 24 avril 2021) seront d’ailleurs assurés dans le vaccinodrome.

Une ligne dédiée au vaccin Moderna sera mise en place UNIQUEMENT sur 2 samedis.

Ainsi, les personnes ayant reçu une injection le 10 avril pourront se présenter le 8 mai sur le vaccinodrome ; celles injectées le 17 avril et le 24 avril pourront se présenter le 29 mai prochain. _AF