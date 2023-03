Les mots du Doc’ / Santé des femmes 1er épisode : Moins de tabous, moins de problèmes !

Le 8 mars est officiellement la journée internationale de la femme depuis 1977. Une occasion pour réfléchir aux droits et aux problématiques d’égalité que rencontrent les femmes en 2023. D’un point de vue médical, qu’en est-il du rapport des femmes à leur propre corps ? Le connaissent-elles si bien ? Il n’est pas rare de voir en consultation des femmes qui ont trop peu de no-tions de leur anatomie. Un tour d’horizon des chiffres démontre facilement que les inégalités sont toujours présentes. Faisons un point, un rappel pour les unes, des découvertes pour les autres.

Le clitoris, le vagin, le col de l’utérus, pourquoi tant de mystères pour des organes aussi banals qu’un rein ou un poumon ? Le clitoris n’arrive dans les manuels scolaires qu’en 2017 où 84 % des jeunes filles de 13 ans ne savent pas représenter leur sexe alors que 53% d’entre elles savent dessiner un sexe masculin. L’inégalité des connaissances est flagrante dans les chiffres. Les tabous encore trop puissants.

Ce manque de connaissance n’est pas sans conséquences sur la santé des femmes. Une femme « avertie » est à l’écoute de son corps et repère plus vite ce qui est anormal (masse, perte sanguine ou vaginale anormale). Il y a un impact clair sur la gestion de la contraception, des grossesses non désirées, les retards de dépistage, de diagnostic et de traitement mais aussi sur leur plaisir sexuel. Le stress des patientes est aussi plus important.

En France, moins de 10 % des femmes savent situer correctement le clitoris.

Pour 20% des femmes, le mot périnée est tabou en raison de son caractère intime et sexuel. 60% des femmes ne seraient pas en mesure de citer dans l’ordre les trois orifices de leur périnée.

Reprenons en images :

L’ensemble des organes du bas-ventre est soutenu par le périnée, un plancher de muscle en forme de hamac tendu entre le bas de la colonne (le coccyx) et le pubis (os devant au bas du ventre). Ces muscles encerclent les orifices et évitent les fuites gênantes. La rééducation du périnée est souvent indispensable après accouchement pour éviter ces fuites.

À l’extérieur et d’avant en arrière : le clitoris, l’orifice urinaire, appelé urètre, relié à la vessie, l’orifice du vagin et l’anus. Seul le gland du clitoris est visible, partie émergée de l’iceberg car le clitoris est bien plus grand qu’on le croit (en vert sur l’image). Comme le pénis, il gonfle lors de l’excitation sexuelle. Les grandes et petites lèvres protègent, les glandes de Bartholin produisent la lubrification lors des rapports et peuvent donner des kystes douloureux. À l’intérieur, une infection urinaire provoquera des brûlures avec des douleurs dans le bas-ventre au niveau de la vessie. En arrière, le vagin peut être atteint de mycose ou d’une infection.

On souffre de démangeaisons, sécheresse ou à l’inverse des sécrétions qui changent de couleurs ou d’odeur. Au fond du vagin, le col puis l’utérus qui peut souffrir de fibromes fréquents, parfois douloureux. Au-dessus, les ovaires régulent le cycle hormonal et libèrent l’ovule pour une éventuelle fécondation. Les trompes relient les ovaires et l’utérus et sont le lieu le plus fréquent d’une grossesse extra-utérine.

Mesdames, jeunes filles, si vous souffrez pendant ou en dehors des rapports sexuels, que ça gratte, que ça brûle ou que ça change de couleurs ou d’odeur, consultez votre médecin, sage-femme ou gynécologue. Prenez soin de votre intimité et de votre santé. _FS

Pour les femmes à Saint-Martin :

• Gynécologues Bellevue, Gynécologues et sages-femmes au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming

• Centre de Protection Maternel et Infantile : Quartier d’Orléans 0590 87 37 21, Concordia 0590 87 93 22, Sandy Ground

• Certains médecins généralistes femmes pratiquent la gynécologie Annuaire internet

• Sages-femmes (habilitées à faire des frottis de dépistage et suivis gynécologiques), Annuaire internet

• France Victimes 978 (anciennement Trait d’union France Victimes) 0690 37 84 01 Marina Royale, Marigot

