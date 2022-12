Les Jeudis en Folie de l’Anse Marcel, ça commence ce soir !

Dans la foulée de l’inauguration de leur nouvelle galerie Les Acacias, la direction lance un nouveau rendez-vous hebdomadaire aux amoureux du shopping et à l’artisanat saint-martinois : les Jeudis en Folie de l’Anse Marcel.

À partir de ce 15 décembre jusqu’au 30 mars 2023, tous les jeudis soirs seront consacrés à un marché artisanal où les créateurs locaux vont être mis à l’honneur à Anse Marcel. Dans le décor magnifique de la galerie Les Acacias décorée comme le requiert la tradition de Noël depuis le 28 novembre dernier où les 19 boutiques aux quarante marques prestigieuses cohabitent avec les restaurants de gastronomie traditionnelle, ce nouveau concept fera la part belle aux animations musicales et aux produits locaux, et ce, en mode nocturne de 18h à 22h. Les deux premières éditions seront évidemment influencées par les festivités de Noël avec un marché typique où les chants et les groupes de musique live seront agrémentés de la présence du Père Noël de 18h à 20h. Les petits seront ravis pendant que les grands profiteront des stands installés pour l’occasion. Un thème spécifique sera ensuite proposé pour chaque édition des Jeudis en Folie de l’Anse Marcel, afin de satisfaire les désirs et les envies de la population et des créateurs participants. Une marque de vêtement 100% organique et estampillée « Caraïbes » sera lancée pour combler les aficionados du shopping.

Et parce que fêtes de fin d’année riment aussi avec générosité, des boîtes seront placées durant tout le mois de décembre pour récolter les dons des visiteurs en faveur des enfants malades de Saint-Martin. Le Père Noël s’éclipsera d’ailleurs prochainement de la galerie Les Acacias pour rendre visite aux petits patients et leur revenir le 25 décembre les bras chargés de cadeaux. En attendant, rendez-vous ce 15 décembre à partir de 18h autour des artisans saint-martinois pour l’inauguration des Jeudis en Folie de l’Anse Marcel, qui mérite le déplacement. _Vx

