Les hommes se cachent pour mentir… uniquement au théâtre de la Chapelle

La comédie hilarante (et musicale) qui triomphe en France et vous prouve enfin que les mâles ont du cœur se jouera ce weekend au théâtre de la Baie Orientale, avec une troisième représentation dimanche vu la demande grandissante.

La question centrale de cette pièce de théâtre écrite par Vincent Piguet et intitulée « Les hommes se cachent pour mentir » est : combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami que sa femme l’a quitté ? Deux acteurs prendront place sur la scène de théâtre pour incarner Max et Yvou. Max, comédien à succès, tient particulièrement à ce que son père grabataire et acariâtre avec qui il est en dispute depuis 15 ans le regarde à la télévision le jour où il recevra son Molière. Quant à Yvou, son fidèle copain imprévisible et un peu lunaire, il accepte de jouer l’auxiliaire de vie pour l’aider à atteindre son but mais à une condition… que Max lui écrive une comédie musicale pour impressionner Marie, l’amour de sa vie. L’échange de bons procédés s’avère parfait sauf que tout ne se déroulera pas comme prévu quand Max découvrira que la dulcinée de son meilleur ami a mis les voiles. Entre ruptures, mensonges, quiproquos et parodies de chansons, ce duo infernal promet de faire rire tout en restant extrêmement touchant. Vincent Piguet, comédien ayant suivi la formation Actor Studio et humoriste actif depuis 2004 grâce à des spectacles de one man show qui ont séduit de nombreux jurys de festival d’humour, sera accompagné sur scène de Patrick Chanfray, metteur en scène et humoriste à qui l’on doit les premières parties de grands noms du rire comme Florence Foresti ou Omar et Fred et qui apparaît régulièrement dans des émissions de télé bien connues. « Les hommes se cachent pour mentir » dont la mise en scène est signée Charles Hudon, montrera une belle complicité entre les comédiens qui transpirait déjà lors de la conférence de presse mardi dernier et fera la part belle aux jeux de mots légers mais intelligents. Trois représentations pour jouir de la performance théâtrale : ce vendredi 11, ce samedi 12 et ce dimanche 13 novembre, toutes trois à 19h30. _Vx

Prix d’entrée : 30€ (membres association 25€) – Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche) – Infos : 06 90 55 87 44

www.theatresxm.fr

