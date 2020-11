Les forces armées aux Antilles en soutien au Honduras et au Guatemala après le passage meurtrier des ouragans Eta et Iota !

Le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville a appareillé la semaine dernière du port de Point-à-Pitre pour acheminer 180 m3 de fret humanitaire vers ces deux pays d’Amérique Centrale.

Ce soutien logistique assuré par les forces armées aux Antilles (FAA) intervient à la demande du centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

En coopération avec la plate-forme d’intervention régionale en Amériques et aux Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française, ce sont six containers et 35 palettes (contenant tentes, couvertures, tapis de sol, kits de cuisine, bâches, jerricanes d’eau, etc.) soit 35 tonnes qui sont en cours d’acheminement.

Le bâtiment déchargera cette cargaison successivement dans les ports de Puerto Cortés et de Puerto Barrios en respectant des mesures sanitaires strictes : pas de contact entre l’équipage et les équipes sur le quai, désinfection systématique des containers et palettes avant l’embarquement et au déchargement.